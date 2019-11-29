В Вольске мужчина надругался над женщиной, задушил и обокрал
В Вольске Саратовской области продолжается расследование убийства 28-летней местной жительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в убийстве, краже и насильственных действиях сексуального характера предъявлено 27-летнему мужчине.
Следствие считает, что вечером 15 сентября мужчина встретил женщину, которая возвращалась с работы. На пустыре в районе улицы Волгоградская он напал на нее, затащил на пустырь вблизи строящегося дома.
Несмотря на крики и сопротивление жертвы, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера, затем повалил на землю, избил и задушил.
После этого обвиняемый обыскал труп, украл телефон за 3 990 рублей и сбежал.
Тело было найдено строителями лишь 17 сентября.
Полиция и следователи вычислили злоумышленника, у него был изъят мобильный телефон жертвы.
Сейчас мужчина находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU