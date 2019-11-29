2019-11-29T09:24:39+03:00
Происшествия

В Вольске мужчина надругался над женщиной, задушил и обокрал

Обвиняемый задержан
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области продолжается расследование убийства 28-летней местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в убийстве, краже и насильственных действиях сексуального характера предъявлено 27-летнему мужчине.

Следствие считает, что вечером 15 сентября мужчина встретил женщину, которая возвращалась с работы. На пустыре в районе улицы Волгоградская он напал на нее, затащил на пустырь вблизи строящегося дома.

Несмотря на крики и сопротивление жертвы, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера, затем повалил на землю, избил и задушил.

После этого обвиняемый обыскал труп, украл телефон за 3 990 рублей и сбежал.

Тело было найдено строителями лишь 17 сентября.

Полиция и следователи вычислили злоумышленника, у него был изъят мобильный телефон жертвы.

Сейчас мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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