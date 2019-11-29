В Саратове осудили наркосбытчика-неудачника

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-29T10:09:13+03:00

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Ленинский районный суд признал 32-летнего мужчину виновным в покушении на продажу наркотиков в Саратове через интернет.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2019 года мужчина купил через сеть 3,04 грамма гашиша, утром 1 октября сделал три закладки, после чего его задержали полицейские.

Гражданина обязали провести шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU