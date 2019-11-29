В декабре саратовцев ждет новый спектакль

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-29T10:02:11+03:00

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В саратовском театре «Версия» 6 декабря в 18:00 пройдет премьерный показ пьесы «Четвертый стул».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, спектакль поставлен на средства государственной стипендии Союза театральных деятелей РФ, которую получил в минувшем году Юрий Лапшин. Он является актером, режиссером и сценографом, а художественный руководитель — Виктор Сергиенко.

Зрители увидят историю взаимодействия между полами, которые то притягиваются, то отталкиваются, но все же не могут существовать друг без друга, и это взаимодействие является полем для авторского исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU