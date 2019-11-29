2019-11-29T10:01:06+03:00
Общество

В Саратове изменен маршрут троллейбуса №2А

Ограничения действуют сегодня
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 ноября, в Саратове изменено расписание троллейбуса №2А.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что транспорт ходит от железнодорожного вокзала в 7:06, 8:00, 8:54, 9:48, 10:42, 11:24, 12:47, 14:17, 15:11, 16:05, 17:00, 17:54.

От улицы Лермонтова пройдут рейсы в 7:33, 8:27, 9:21, 10:15, 11:03, 12:20, 13:50, 14:47, 15:55, 16:33, 17:27, 18:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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