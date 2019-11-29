Две аварии парализовали проспект 50 лет Октября
Движение стоит в обе стороны
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Две аварии перегородили движение в Ленинский район Саратова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на проспекте 50 лет Октября, между остановками «Стрелка» и «1-я Дачная», столкнулись минивэн и ВАЗ-2112.
Машины перегородили полосу, поэтому пробка тянется от моста, также затруднено движение по улице Тракторная.
Еще одна авария произошла между остановками «1-я Дачная» и «Вишневая».
Движение стоит в обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU