2019-11-29T09:56:52+03:00
Происшествия

Две аварии парализовали проспект 50 лет Октября

Движение стоит в обе стороны
Екатерина Семенова
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Две аварии перегородили движение в Ленинский район Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на проспекте 50 лет Октября, между остановками «Стрелка» и «1-я Дачная», столкнулись минивэн и ВАЗ-2112.

Машины перегородили полосу, поэтому пробка тянется от моста, также затруднено движение по улице Тракторная.

Еще одна авария произошла между остановками «1-я Дачная» и «Вишневая».

Движение стоит в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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