2019-11-29T09:55:46+03:00
Происшествия

Убийца старика в Красном Куте получил десять лет строгого режима

Мужчина пришел с повинной в полицию
Екатерина Семенова
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В Красном Куте Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве старика.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан ранее судимый 42-летний мужчина.

Утром 10 августа он пришел в гости к 80-летнему знакомому. В частном доме села Красный Кут они начали распивать спиртное, и пожилой гражданин вспомнил молодость. Он похвастался умелым владением холодным оружием и продемонстрировал приемы.

Гость отобрал нож у хозяина дома, а тот в ответ направился к выходу. Мужчина решил, что ему угрожает опасность, и нанес удар первым — он воткнул нож 80-летнему собутыльнику в спину, а потом сбежал с места преступления, выбросив оружие по дороге.

Тело старика нашла его сноха, которая пришла навестить родственника.

11 августа убийца явился в полицию и написал явку с повинной. В суде он также признал вину и был приговорен к десяти годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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