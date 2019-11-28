Определена вторая очередь саратовских обманутых дольщиков, которые получат компенсацию от федерального Фонда

СЕГОДНЯ 21:16 2019-11-28T21:16:18+03:00

Первая очередь из семи домов начнет получать деньги за непостроенные квартиры уже с 3 декабр

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 ноября, на заседание в правительстве Саратовской области были приглашены представители инициативных групп обманутых дольщиков ЖСК «Капитель -2002», ЖСК «Нагорный», ООО Стройкомплекс-2002, ЖСК «Оптимист-2018», ЖСК «Огни Саратова», ЖСК «Победитель», ООО «Строительные системы», ЖСК «Федоровская, 6». Как сообщил зампред правительства Роман Бусаргин, решать вопрос о назначении им компенсации или достройке их домов будут на ближайштх заседаниях Наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав-граждан участников долевого строительства.

Напомним, как сообщала «КП-Саратов», шесть домов от четырех застройщиков в Саратове и один дом в Энгельсе попали в группу объектов, по которым будут выплачены денежные компенсации. Сегодня представителей дольщиков из этих домов в правительстве области кроме Бусаргина встретил заместитель генерального директора Фонда защиты прав-граждан участников долевого строительства Алексей Ниденс.

Всего в первой очереди 950 дольщиков получат возмещение, выплата которого организована с 3 декабря. Размер ее рассчитан индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика.

- На сегодняшний день более 600 дольщиков уже записались на выплату компенсации, осуществлять их будет Банк «ДОМ.РФ». Смело можно сказать, что решение вопроса обманутых дольщиков в Саратовской области стремительно двигается вперёд», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

ИСТОЧНИК KP.RU