Следователи устанавливают личность человека, чья голова найдена на окраине Саратова

СЕГОДНЯ 20:26 2019-11-28T20:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова начата доследственная проверка по факту гибели человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, останки были найдены утром 28 ноября в селе Воробьевка.

Местный житель увидел на пустыре человеческую голову. Он вызвал полицию, также на место прибыли сотрудники СУСК. После осмотра местности были найдены частично скелетированный скелет, ступня в кроссовке и кости. Кроме того обнаружены части одежды.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас устанавливается личность погибшего. Проводятся экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU