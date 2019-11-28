Следователи устанавливают личность человека, чья голова найдена на окраине Саратова
В Заводском районе Саратова начата доследственная проверка по факту гибели человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, останки были найдены утром 28 ноября в селе Воробьевка.
Местный житель увидел на пустыре человеческую голову. Он вызвал полицию, также на место прибыли сотрудники СУСК. После осмотра местности были найдены частично скелетированный скелет, ступня в кроссовке и кости. Кроме того обнаружены части одежды.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Сейчас устанавливается личность погибшего. Проводятся экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU