Саратовцы испугались НЛО

СЕГОДНЯ 19:35 2019-11-28T19:37:09+03:00

Оказалось, что в Казахстане проводили учения с баллистической ракетой [фото]

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Вечером 28 ноября в небе над Саратовом было замечено непонятное свечение.

Как одновременно сообщали жители разных районов города, появился яркий светящийся белый предмет, по форме напоминающий волан для бадминтона. При этом его окружало большое красноватое пятно.

Фото соцсетей

- Сначала появился ярким огоньком, подумали, что какой-то спутник. Потом от него резко появился свет, сначала с одной, потом и со второй стороны. Затем просто растворился в небе без следа, – так описывает свои впечатления очевидец в соцсетях.

Жители забеспокоились, многие начали выдвигать версии, в основном шуточные, о том, что это прилетели инопланетяне.

Фото соцсетей

Оказалось, однако, что в Астраханской области с полигона «Капустин Яр» была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь».

По информации Минобороны, ракета поразила условную цель в Казахстане. Остатки ракеты сгорели в верхних слоях атмосферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU