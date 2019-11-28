В федеральную собственность вернулся очередной участок земли авиазавода в Саратове

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-28T17:21:40+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Территориального управления Росимущества (ТУ ФАУГИ, Управление) об изъятии у ООО «ГорЭнергоСервис» земельного участка с кадастровым номером 64:48:020314:2816, общей площадью 510 +/-8 кв.м, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1. Это участок территории бывшего ЗАО «Саратовский авиационный завод»

- Доказательств надлежащего оформления передачи спорного земельного участка из федеральной собственности в муниципальную суду не представлено. Доказательств, свидетельствующих об ином, в суд не представлено. Таким образом, исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения подлежат удовлетворению, - сообщили в арбитраже.

Решение арбитражного суда уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU