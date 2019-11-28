2019-11-28T17:04:27+03:00
Общество

Николай Панков: Помогать людям — главная обязанность депутата

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков на региональной неделе провел прием граждан в Балаково. В этот раз она совпала по срокам с неделей приемов граждан, приуроченной к 18-летию «Единой России». Депутаты всех уровней отвечают на вопросы жителей в региональной и местных партийных приемных, а также на дополнительных площадках.

На прием пришли не только городские, но и сельские жители. Вопросы касались решения проблем обманутых дольщиков, благоустройства участков многодетных семей, капитального ремонта многоквартирных домов, газификации сел и так далее.

Представитель многодетных семей, получивших участки в микрорайоне 4Б Балаково, Светлана Голобокова попросила ускорить процесс расчистки земли от строительного мусора.

Участки для строительства жилья в микрорайонах №21 и 4б Балаково, селах Подсосенки и Натальино многодетные семьи получили несколько лет назад. Но они были захламлены и лишены коммуникаций. Для решения этих проблем по инициативе Николая Панкова в Балакове действует рабочая группа с участием администрации района, ресурсоснабжающих организаций. Часть земельных участков, в том числе, участок самой Светланы Голобоковой уже расчищены. Депутат подчеркнул, что в рамках рабочей группы поставит вопрос о том, чтобы ускорить темпы.

На прием пришли и дольщики проблемного дома №3 в микрорайоне 3Г, достройку которого курирует Николай Панков. Обсудили, как продолжается строительство, и дальнейшие шаги по получению денежных компенсаций.

Целый блок вопросов касался сферы ЖКХ. По просьбе старшей по дому №56 на ул. Степной Людмилы Мусаевой, с ресурсоснабжающей организацией решается вопрос о восстановлении циркуляции горячего водоснабжения. Студенту промышленно-транспортного техникума Александру Левину будет оказана юридическая поддержка, чтобы добиться списания коммунальных долгов с жилья, накопленных предыдущим владельцем.

Особенно болезненная проблема — накопившиеся свалки мусора на территории частного сектора, в том числе растительного. С ней на прием пришла жительница ул. Волжской Галина Горбатова. В настоящее время данный вид отходов не считается коммунальным и вывозится за счёт бюджета, в котором недостаточно средств. По поводу этой правовой коллизии Николай Панков обращался в прокуратуру и в Минприроды РФ.

- Надо разобраться, кто устраивает несанкционированные свалки. Часто мусор привозят целыми машинами, вот кого надо штрафовать, а не жителей. Второе: может быть, просто надо передвинуть контейнеры, чтобы людям было удобней. И конечно, надо повышать бытовую культуру и ответственность людей, — отметил Панков, поручив региональному координатору партпроекта «Чистая среда» главе Балаково Роману Ирисову взять на контроль эти вопросы.

Также в ходе приема обсуждались вопросы трудоустройства и пенсионного обеспечения граждан.

- Люди приходят с самыми разными проблемами. Какие-то можно решить на месте, по другим держим постоянную связь с местной властью. Есть такие, что необходимо решать на уровне области и даже на федеральном. Многие вопросы с жителями округа обсуждаем в соцсетях. Современные коммуникации дают возможность постоянно быть на связи с людьми и помогать им, а это — главная обязанность депутата, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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