В Саратовской области пятница пройдет со снегом

СЕГОДНЯ 06:01 2019-11-29T06:01:05+03:00

Температура может подняться до +1 градуса

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В Саратовской области сегодня, 29 ноября, ожидается снег, в частности, мокрый, морось.

- Погода будет облачной с прояснениями. Местами туман с видимость 500–1000 метров и гололед менее 6 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Днем температура поднимется от +1 до −4 градусов, а в Левобережье — до −9.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с юго-восточного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU