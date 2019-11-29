В Саратовской области пятница пройдет со снегом
Температура может подняться до +1 градуса
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В Саратовской области сегодня, 29 ноября, ожидается снег, в частности, мокрый, морось.
- Погода будет облачной с прояснениями. Местами туман с видимость 500–1000 метров и гололед менее 6 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Днем температура поднимется от +1 до −4 градусов, а в Левобережье — до −9.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с юго-восточного направления.
ИСТОЧНИК KP.RU