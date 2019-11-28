Жители Ершовского района добились перерасчета на сумму свыше 650 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-28T16:36:27+03:00

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Прокуратура Ершовского района выявила нарушения соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что по приказу директора МУП «Ершовское» муниципального образования Ершов с мая 2019 года повышен тариф за содержание общего имущества на более чем 35% жильцам 102 обслуживаемых многоквартирных домов.

Однако общие собрания граждан не проводились, то есть это было сделано в нарушение требований жилищного законодательства.

Прокурор района внес представление в адрес директора МУПа, его оштрафовали на 50 тыс. рублей, а жителям сделали перерасчет платы за содержание и ремонт жилья на сумму более 650 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU