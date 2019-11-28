В Саратове горела парикмахерская на рынке «Волга»
Из-за пожара стояли трамваи
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В Заводском районе Саратова горит парикмахерская на рынке «Волга», который находится вблизи одноименного стадиона на проспекте Энтузиастов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на месте работают пожарные — три расчета в составе девяти человек.
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Огонь охватил одноэтажное здание парикмахерской на площади 20 кв. м. Горел утеплитель кровли. Сигнал о возгорании поступил дежурному ГУ МЧС в 15:44.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Из-за пожара и его тушения стояли трамваи маршрута №8.
ИСТОЧНИК KP.RU