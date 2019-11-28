2019-11-28T16:35:28+03:00
Происшествия

В Саратове горела парикмахерская на рынке «Волга»

Из-за пожара стояли трамваи
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова горит парикмахерская на рынке «Волга», который находится вблизи одноименного стадиона на проспекте Энтузиастов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, на месте работают пожарные — три расчета в составе девяти человек.

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Огонь охватил одноэтажное здание парикмахерской на площади 20 кв. м. Горел утеплитель кровли. Сигнал о возгорании поступил дежурному ГУ МЧС в 15:44.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Из-за пожара и его тушения стояли трамваи маршрута №8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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