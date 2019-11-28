Чиновники пообещали зарплату саратовским учителям

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-28T16:33:25+03:00

Но только на ноябрь

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Мэрия Саратова распространила комментарий замглавы администрации по соцсфере Наталии Леонтьевой. В нем она разъяснила ситуацию с зарплатой учителям.

По словам Наталии Леонтьевой, в 2019 году на оплату труда учителей предусмотрено 4,5 млрд рублей. При этом есть необходимость в дополнительных средствах.

- Для выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ноябрь 2019 года средства в бюджете муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены. Заработная плата работникам будет выплачена в полном объеме, — заявила Леонтьева.

При этом в министерство образования области направлена заявка на декабрьскую зарплату.

- Вопрос дополнительного финансирования решается в рабочем порядке, — заявила Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU