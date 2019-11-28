Чиновники пообещали зарплату саратовским учителям
Мэрия Саратова распространила комментарий замглавы администрации по соцсфере Наталии Леонтьевой. В нем она разъяснила ситуацию с зарплатой учителям.
По словам Наталии Леонтьевой, в 2019 году на оплату труда учителей предусмотрено 4,5 млрд рублей. При этом есть необходимость в дополнительных средствах.
- Для выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за ноябрь 2019 года средства в бюджете муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены. Заработная плата работникам будет выплачена в полном объеме, — заявила Леонтьева.
При этом в министерство образования области направлена заявка на декабрьскую зарплату.
- Вопрос дополнительного финансирования решается в рабочем порядке, — заявила Леонтьева.
ИСТОЧНИК KP.RU