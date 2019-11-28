Под Саратовом рецидивист украл из чужого дома карту ради покупок

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-28T15:49:18+03:00

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Полиция Питерского района раскрыла кражу, которая произошла 23 ноября в селе Новотуловка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, около 9:00 неизвестный унес банковскую карту из дома 34-летней гражданки, а 24 ноября совершил покупки с чужого платежного устройства на сумму свыше 300 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU