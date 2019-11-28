2019-11-28T16:08:29+03:00
Происшествия

Андрея Куликова посадили на 2,5 года

Бывший глава Энгельсского района и министр промышленности энергетики признан виновным в превышении полномочий
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор бывшему главе Энгельсского района и экс-министру промышленности и энергетики региона Андрею Куликову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Было установлено, что с ноября по декабрь 2016 года Куликов вместе с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым заключили незаконный договор аренды земельного участка с одним из местных предпринимателей. Итогом этого стало отчуждение земли площадью 5 913 кв. м из госсобственности. Сумма ущерба району составила 10 140 795 рублей.

Суд приговорил Куликова к 2,5 года в колонии общего режима. Также ему на три года запретили занимать должности в органах госвласти. Сергей Рясков был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к запрету занимать госдолжности на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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