Андрея Куликова посадили на 2,5 года
В Саратовской области вынесен приговор бывшему главе Энгельсского района и экс-министру промышленности и энергетики региона Андрею Куликову.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в превышении должностных полномочий.
Было установлено, что с ноября по декабрь 2016 года Куликов вместе с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым заключили незаконный договор аренды земельного участка с одним из местных предпринимателей. Итогом этого стало отчуждение земли площадью 5 913 кв. м из госсобственности. Сумма ущерба району составила 10 140 795 рублей.
Суд приговорил Куликова к 2,5 года в колонии общего режима. Также ему на три года запретили занимать должности в органах госвласти. Сергей Рясков был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к запрету занимать госдолжности на четыре года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU