Cаратовские акробатки взяли пять мест всероссийских соревнований
Мероприятия прошли в Кирове
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С 23 по 27 ноября в Кирове прошли всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Сердца четырёх».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области, призовые места взяли саратовские спортсменки.
Второе место досталось Марине Терехиной, Дарье Богачевой, Анастасии Карповой, Ксении Казуевой, Ульяне Рукавишниковой. Бронзу выиграли Кристина Лапина, Анна Воронина, Анастасия Садомова, Полина Владимирова, Алена Видяпина, Елизавета Маслеева, Анастасия Зинина и Галина Пархоменко.
ИСТОЧНИК KP.RU