В СГЮА вопросы защиты конкуренции обсудили специалисты из России и ближнего зарубежья

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-28T15:50:42+03:00

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии в рамках соглашения о сотрудничестве Саратовского УФАС России и СГЮА состоялась VIII международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и практики в сфере защиты конкуренции», посвященная пятилетию образования кафедры конкурентного права СГЮА.

В работе конференции приняли участие начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина, заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции — начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции ФАС России Наталья Кононова, руководитель УФАС России по Саратовской области, заведующая кафедрой конкурентного права академии Людмила Борисова, заместитель председателя правительства Саратовской области, министр финансов Вадим Ойкин, судьи Суда Евразийского экономического союза, руководители и специалисты территориальных управлений ФАС России, представители судейского сообщества, прокуратур, а также ученые СГЮА и других юридических вузов России.

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Открывая пленарное заседание, врио ректора Саратовской государственной юридической академии, доцент Екатерина Ильгова отметила, что сегодня остро ощущается нехватка профессиональных знаний и компетенций в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства и подобные научные мероприятия позволяют в значительной мере восполнять существующие пробелы и вырабатывать действенные теоретические и практические решения данной проблемы.

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В рамках пленарного заседания с докладами о роли антимонопольного законодательства в развитии конкуренции и о роли суда Евразийского экономического союза выступили судьи Суда Евразийского экономического союза Венера Сейтимова и Александр Федорцов.

Стоит отметить, что в конференции посредством онлайн-трансляции также приняли участие представители 42 регионов России.

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- На нашу конференцию приехали представители судебного сообщества, которые рассматривают дела по категории антимонопольных споров в качестве многонационального суда, и это значит, что научное мероприятие представляет интерес для представителей антимонопольных служб, судебного сообщества, хозяйствующих субъектов и многих других. Мы хотим работать на опережение: предупреждать о проблемах, которые могут возникать у хозяйствующих субъектов, чтобы они могли оперативно реагировать на запросы, выстраивать добросовестную линию поведения, — рассказала руководитель Саратовского УФАС России Людмила Борисова.

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Работа научного мероприятия продолжилась в двух секциях, посвященных темам контроля и надзора в сфере регионального тарифного регулирования и значимости запрета недобросовестной конкуренции для развития экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU