2019-11-28T15:09:01+03:00
Общество

В Саратове от наледи очистили один проезд

Ведутся работы на улице Ростовская
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается борьба с обледенением улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, МБУ «Служба благоустройства города» устраняет последствия излива воды.

- С наступлением зимнего периода ситуация осложняется образованием наледи на проезжей части и тротуарах. При изливе из-за аварии на подземных коммуникациях устранить последствия течи должен собственник сетей. Не всегда это происходит оперативно, тогда к делу подключаемся мы, — заявил директор МБУ Александр Белов.

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Сегодня уже очищен Ростовский проезд, ведутся работы на улице Ростовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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