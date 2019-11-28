Опасные баклажаны не смогли проникнуть в РФ через Саратовскую область
В Саратовской области на фитосанитарном посту «Озинки» 25 ноября нашли опасные баклажаны и перцы.
- Провели карантинный контроль груза, который везли из Казахстана в РФ. Выяснилось, что у 20 тонн баклажанов не было маркировки с информацией о наименовании и стране происхождения, а у 1 тонны свежих перцев — фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по региону.
Овощи запретили ввозить в Россию, а виновника привлекли к административной ответственности.
Под контролем должностных лиц Россельхознадзора груз вернули в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU