Опасные баклажаны не смогли проникнуть в РФ через Саратовскую область

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-28T14:44:46+03:00

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В Саратовской области на фитосанитарном посту «Озинки» 25 ноября нашли опасные баклажаны и перцы.

- Провели карантинный контроль груза, который везли из Казахстана в РФ. Выяснилось, что у 20 тонн баклажанов не было маркировки с информацией о наименовании и стране происхождения, а у 1 тонны свежих перцев — фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по региону.

Овощи запретили ввозить в Россию, а виновника привлекли к административной ответственности.

Под контролем должностных лиц Россельхознадзора груз вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU