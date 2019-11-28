В Балашове мужчина украл из чужого сарая две стиральные машины
На него завели уголовное дело
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу из сарая 55-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 по 7 ноября кто-то унес две стиральные машинки марки «Малютка» и «Атлант», а также велосипед, коптильню и два старых телевизора.
Вчера, 27 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 50-летний гражданин, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU