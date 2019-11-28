В Балашове мужчина украл из чужого сарая две стиральные машины

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-28T14:37:39+03:00

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Полиция Балашовского района раскрыла кражу из сарая 55-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 по 7 ноября кто-то унес две стиральные машинки марки «Малютка» и «Атлант», а также велосипед, коптильню и два старых телевизора.

Вчера, 27 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 50-летний гражданин, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU