Верховный суд поставил точку в споре саратовского Минспорта и волейбольного «Протона-БАЭС»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-28T14:49:24+03:00

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Судья Верховного Суда РФ Марина Пронина решением от 25 ноября отказала в кассационной жалобе Министерства молодежной политики и спорта на решение Арбитражного суда Саратовской области, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Поволжского округа. Все эти судебные инстанции признали справедливым иск «Волейбольный клуб «Протон-БАЭС» о взыскании 5 540 200 рублей невыплаченного гранта.

Таким образом, в этой истории поставлена окончательная точка. Деньги, которые министерство Александра Абросимова более года отказывалось выплатить «Протону-БАЭС», уже перечислены организации и сразу ушли судебным приставам — именно на эту сумму образовались долги волейболисткам и персоналу. Сегодня организация судится с Минспорта за возмещение дополнительных расходов в связи с годовой задержкой положенной выплаты — штрафы, компенсации игрокам и т. д.

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ИСТОЧНИК KP.RU