2019-11-28T14:24:47+03:00
Происшествия

Под Саратовом убийца двух человек приговорен к пожизненному сроку

Рецидивист расправился с собутыльниками
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 45-летнего ранее судимого жителя Ртищевского района признали виновным.

Речь идет о трагедии, которая разыгралась вечером 15 июня в селе Малиновка Ртищевского района. Двое соседей, 56-летняя женщина и 41-летний мужчина, отправились за табаком, но по пути встретили 45-летнего жителя из другого села.

Мужчина распивал алкоголь и предложил мужчине и женщине присоединиться. Когда спиртное закончилось, они поехали к нему домой за добавкой.

Однако застолье переросло в ссору. Хозяин жилища, который раньше уже имел опыт в убийстве людей, за что и отсидел срок, расправился с собутыльниками. Тела на автомобиле он вывез на пустырь.

Впоследствии экспертиза показала, что мужчина погиб от рубленой раны шеи и сонной артерии, а женщина — от рубленой раны головы и осколочного перелома костей черепа.

Суд счел доказательства достаточными и вынес решение о пожизненном лишении свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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