«Саратовский завод стройматериалов» возобновляет работу с новым собственником

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-28T14:47:53+03:00

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Саратовский завод стройматериалов (ЗАО), который называют «Малышевский», в поселке Александровка, получил новую жизнь. Об этом на заседании областного правительства 28 ноября рассказал председатель правительства — вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Он заявил, что накануне предприятие погасило все долги по зарплате перед работниками. Кроме того, новый собственник возобновил работу производства. К концу года планируется наладить выпуск стройматериалов и начать поставки по всей области.

На предприятии в разных должностях заняты около 800 человек,

- Вот есть и положительный пример работы, — сказал председатель правительства.

Ранее он заметил, что некоторые руководители промпредприятий неумелыми действиями доводят до необратимых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU