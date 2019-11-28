2019-11-28T13:35:54+03:00
Общество

Юлия Литневская: В Заводском районе появляется все больше новых традиций

Екатерина Семенова
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Семья является хранителем традиционной культуры, через нее осуществляется связь поколений. Семья — это первооснова общества. Все, кто приняли участие в празднике, состоявшемся в Центре дополнительного образования Заводского района, убедились в том, что и для современной молодежи семья — одна из основных ценностей. Семь молодых семей Заводского района творчески состязались на сцене центра. Мероприятие было организовано администрацией района совместно с благотворительным фондом «Неравнодушные сердца». В трех конкурсах: видеоролик, творческий конкурс и кулинарный поединок — победила семья Музыченко.

Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, приветствуя молодые семьи, отметила, что в Заводском районе появляется все больше добрых традиций, популяризирующих вечные семейные ценности: от открытых бракосочетаний в День любви, семьи и верности, когда в сквере Дружбы народов чествуют молодоженов, до конкурсов, фестивалей, где выступают достойные быть примером для подражания семьи.

Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова, обеспечившая призы участникам конкурса, в своем выступлении поблагодарила заместителя главы администрации района по социальной сфере Александра Блатмана и Юлию Литневскую.

Директор Центра дополнительного образования Заводского района Александр Соколов, выразил благодарность Юлии Литневской за оказанную помощь в приобретении нового светового оборудования для центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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