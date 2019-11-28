Нацпроект поможет расширить помощь предпенсионерам и молодым матерям

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-28T12:54:18+03:00

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- Необходимо переломить тенденцию отъезда жителей Саратовской области на заработки в другие регионы и снизить отток людей из региона, — заявил на заседании областного правительства вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Он отметил, что уезжают люди по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимой социальной инфраструктуры. Решать этот вопрос в отдаленных районах области призвана специальная региональная программа.

Министр Наталья Кривицкая, которая доложила ранее о миграции внешней и внутренней, доложила также о трудоустройстве и безработице в регионе.

По ее словам, Саратовская область находится на третьем месте в ПФО и на восьмом — в РФ по легализации работников. В регионе уровень безработицы опустился на 3,9% населения, что значительно ниже запланированных показателей и это третий результат в ПФО и девятый — в РФ.

Благодаря расширению нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» будет возможно проводить обучение и переобучение не только пенсионеров, но и граждан с 50-летнего возраста. Также расширится помощь в переподготовке молодых матерей.

ИСТОЧНИК KP.RU