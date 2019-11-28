Нацпроект поможет расширить помощь предпенсионерам и молодым матерям
- Необходимо переломить тенденцию отъезда жителей Саратовской области на заработки в другие регионы и снизить отток людей из региона, — заявил на заседании областного правительства вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Он отметил, что уезжают люди по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимой социальной инфраструктуры. Решать этот вопрос в отдаленных районах области призвана специальная региональная программа.
Министр Наталья Кривицкая, которая доложила ранее о миграции внешней и внутренней, доложила также о трудоустройстве и безработице в регионе.
По ее словам, Саратовская область находится на третьем месте в ПФО и на восьмом — в РФ по легализации работников. В регионе уровень безработицы опустился на 3,9% населения, что значительно ниже запланированных показателей и это третий результат в ПФО и девятый — в РФ.
Благодаря расширению нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» будет возможно проводить обучение и переобучение не только пенсионеров, но и граждан с 50-летнего возраста. Также расширится помощь в переподготовке молодых матерей.
ИСТОЧНИК KP.RU