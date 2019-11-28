В Саратовской области за два года появилось около 1,8 тыс. молодых медработников

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-28T12:52:17+03:00

Об этом заявила министр здравоохранения региона

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Сегодня, 28 ноября, министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала о привлечении врачей и медработников. В регионе сейчас работает более 29 тыс. человек на этих специальностях.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, положительная динамика в укомплектовании отмечается за девять месяцев 2019 года.

За 2018 и 2019 год врачей стало больше врачей (12,5%) и средних медработников (11%) (на 01.01.2018 года — 11,9 и 10,3% соответственно).

В прошлом году удалось привлечь в здравоохранение области 849 молодых специалистов, в текущем году — уже 908.

В регионе реализуется целевая подготовка специалистов, им предоставляют социальную защиту и совершенствование условий оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU