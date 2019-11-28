В Аркадаке женщина заплатит 1 тыс. рублей за оскорбление соседа из-за собаки
Гражданка устроила шум в присутствии других людей
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Прокуратура Аркадакского района провела проверку по обращению жителя Аркадака.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 17 февраля 40-летняя гражданка разозлилась на лай его собаки, пошла к нему во двор и позвонила в дверь.
Тот вышел на крыльцо, после чего услышал в свой адрес нецензурные слова, унижающие честь и достоинство. Эту картину наблюдали его мать и отец.
Женщину обязали выплатить 1 тыс. рублей штрафа за свой бойкий язык.
ИСТОЧНИК KP.RU