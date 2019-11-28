В Энгельсе две женщины за рулем не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-28T11:19:40+03:00

Пострадали одна из водительниц и 11-летняя пассажирка

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В Энгельсе Саратовской области 33-летняя женщина на иномарке врезалась в отечественное авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, вторым автомобилем также управляла женщина — в возрасте 34 лет.

Дорогу напротив дома №78 по улице Гагарина не поделили Opel Astra и ВАЗ-21113.

В итоге водитель отечественного авто и ее пассажирка — 11-летняя девочка — получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU