В Энгельсе две женщины за рулем не поделили дорогу
Пострадали одна из водительниц и 11-летняя пассажирка
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В Энгельсе Саратовской области 33-летняя женщина на иномарке врезалась в отечественное авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, вторым автомобилем также управляла женщина — в возрасте 34 лет.
Дорогу напротив дома №78 по улице Гагарина не поделили Opel Astra и ВАЗ-21113.
В итоге водитель отечественного авто и ее пассажирка — 11-летняя девочка — получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU