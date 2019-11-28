В Саратове разыскивают пропавшего полгода назад мужчину
Отдел полиции №2 Саратова разыскивает пропавшего без вести 41-летнего Александра Мальцева.
Александр Мальцев
- Мужчина 1 июня 2019 года ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.
По приметам Александру на вид 41 год, его рост 175 см, он средней полноты с темно-русыми прямыми волосами средней длины и серо-зелеными глазами.
Из особых примет: между большим и указательным пальцами правой руки татуировка в виде пяти точек.
Если вам известно местонахождение пропавшего, позвоните по телефонам 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06, в ближайший отдел полиции или по номеру 02.
ИСТОЧНИК KP.RU