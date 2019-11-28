В Саратове разыскивают пропавшего полгода назад мужчину

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-28T10:42:12+03:00

У Александра Мальцева тату в виде пяти точек на правой руке

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Отдел полиции №2 Саратова разыскивает пропавшего без вести 41-летнего Александра Мальцева.

Александр Мальцев

- Мужчина 1 июня 2019 года ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

По приметам Александру на вид 41 год, его рост 175 см, он средней полноты с темно-русыми прямыми волосами средней длины и серо-зелеными глазами.

Из особых примет: между большим и указательным пальцами правой руки татуировка в виде пяти точек.

Если вам известно местонахождение пропавшего, позвоните по телефонам 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06, в ближайший отдел полиции или по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU