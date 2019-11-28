2019-11-28T11:06:54+03:00
Звезды

Спектакли «Театрального Приволжья» посмотрели более 100 тыс. человек

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Школьные и студенческие постановки самого яркого молодежного проекта Года театра в России — фестиваля «Театральное Приволжье» — посмотрели более 100 тыс.человек.

В спектаклях приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Такие цифры были озвучены 27 ноября на окружном совещании, посвященном подготовке к финальному голосованию, которое начнется в пятницу, 29 ноября, в 13:00.

Юные актеры в своих постановках ставят вечные вопросы о любви, верности, чувстве долга и смысле жизни. Своими творческими находками ребята активно делятся с другими. За время регионального и окружного этапов фестиваль стал большим социальным проектом. Его участники показывали свои спектакли в детских домах и домах престарелых, проводили квесты по мотивам спектаклей, театральные перформансы и «баттлы», мастер-классы, флешмобы, театральные марафоны и эстафеты, творческие встречи и круглые столы.

Идея проведения такого масштабного события для творческой молодежи — личная инициатива полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Молодых актеров активно поддерживали главы всех регионов ПФО. Они приходили на спектакли, встречались с ребятами после показов, призывали болеть за ребят в социальных сетях, где проект нашел много сторонников. Так, общее число просмотров видеоконтента на YouTube-канале фестиваля достигло 35 тыс.

Напомним, 30 ноября будут подведены итоги голосования и определены победители в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Каждый житель ПФО может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове учителя в декабре рискуют остаться без зарплаты
Юлия Литневская: В Заводском районе появляется все больше новых традиций
У 3-й Советской больницы массовое ДТП перегородило дорогу
Панков: ФОК открытого типа в Духовницком может быть построен в будущем году
Саратов попал в мем об автомобиле Tesla Cybertruck
У жителей домов на Уфимцева и Тархова отключили воду
Панков: Люди стремятся сделать лучше жизнь в Духовницком районе и готовы в этом участвовать
Жителям Советского района отказались смягчать приговор за хищение нефтепродуктов
Нацпроект поможет расширить помощь предпенсионерам и молодым матерям
В Саратовской области за два года появилось около 1,8 тыс. молодых медработников
Саратовский НПЗ помог в подготовке площадки для занятий воркаутом
В Аркадаке женщина заплатит 1 тыс. рублей за оскорбление соседа из-за собаки
Виктория Бородянская обсудила со слушателями МАГУ перспективы развития туризма в Саратовской области
Татьяна Гаранина: Для переезда Саратовского театра оперы и балета рассматриваются еще три площадки
Подросток из Тверской области лишил балашовца 10 тыс. рублей
В Энгельсе две женщины за рулем не поделили дорогу
Ежемесячно из Саратовской области на заработки в другие регионы отправляются 127 тыс. человек
На Большой Затонской водитель «Гранты» врезался в стену
Маршрутка №99 в Саратове сбила девушку
В Саратове разыскивают пропавшего полгода назад мужчину
В Балакове рыбак провалился под лед
Наталья Мазина: Для новой поликлиники в «Солнечном-2» пока недостаточно пациентов
Молодые врачи в Саратове предпочитают оплатить штраф, чтобы не ехать на три года в сельские районы
Евгений Ковалев помог инвалиду-колясочнику в приобретении переносного пандуса
В Самойловском районе мужчина угнал у собутыльника мотоцикл не на ходу