Наталья Мазина: Для новой поликлиники в «Солнечном-2» пока недостаточно пациентов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-28T11:01:03+03:00

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На заседании правительства Саратовской области министр здравоохранения Наталья Мазина заявила, что поликлиника, строительство которой завершится в 2020 году в поселке Солнечный-2 в Саратове, первое время не будет удовлетворять условию по численности населения.

Мазина пояснила, что на сегодняшний день население микрорайонов, которые будут обслуживаться в поликлинике, не достигло требуемых цифр.

Она также рассказала, что в Энгельсе в микрорайоне «Шурова Гора» по этим же причинам не запланировано строительство новой поликлиники. В начале следующего года там появится подразделение поликлиники, где будут принимать терапевты, оказываться первичная медико-санитарная помощь. Строительство полноценной поликлиники возможно в будущем, через включение в госпрограммы, но только после того, когда население этого района в городе вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU