2019-11-28T10:34:55+03:00
Общество

Молодые врачи в Саратове предпочитают оплатить штраф, чтобы не ехать на три года в сельские районы

Поступившие по направлениям в медуниверситет врачи с неохотой едут отрабатывать три года в районы области
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Министр Наталья МазинаМинистр Наталья МазинаФото: Александр Уриевский
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Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что серьезно влияет на нехватку врачей качество образования тех, кто идет в профессию. По ее словам, 20% студентов отчисляются из медуниверситета уже после первого курса. Из-за этого ужесточены вступительные испытания. Об этом она рассказала на заседании правительства области 28 ноября.

Мазина сообщила, что в минувшем году на 206 мест по целевому направлению обучения, пришло только 183 человека — остальные не смогли пройти испытания из-за низкого качества образования поступающих.

Те, кто заканчивает медуниверситет, поступив по направлению, обязаны отработать три года в районах. В противном случае им приходиться платить штраф. Однако это не пугает многих медиков, по словам Мазиной, 336 выпускников медуниверситета предпочли заплатить штраф, но не ехать на работу в область. Сейчас принято решение, что при отчислении с любого курса студенты-медики, поступившие по направлению, будут возмещать затраты за все годы обучения исходя из расходов на учебу на бюджетной основе.

- Странная ситуация — престиж медобразования растет, а престиж профессии врача — падает, — заметила Наталья Мазина.

Она подчеркнула, что с 2019 года отменена квота для саратовских абитуриентов в СГМУ. Ранее к вузу были приписаны, кроме Саратовской области, Пензенская, Тамбовская и республики Северного Кавказа, места между абитуриентами распределялись пропорционально, с приоритетом для саратовцев. Сейчас это деление по региональному признаку устранено. Это также уменьшает возможность для поступления местных абитуриентов. На вопрос председателя правительства области Александра Стрелюхина, что по этому поводу может сделать региональная власть, министр Мазина ответила — повышать уровень образования местных абитуриентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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