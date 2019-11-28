Евгений Ковалев помог инвалиду-колясочнику в приобретении переносного пандуса

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-28T10:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в рамках реализации проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» координатор проекта, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев посетил инвалида-колясочника Владимира Тяжелова.

Владимир проживает на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В доме отсутствует лифт и нет технической возможности установить стационарный пандус. В связи с этим мужчина испытывает огромные трудности в том, чтобы выйти на улицу, в этом ему помогают родственники или неравнодушные люди. Ранее для выезда на улицу на инвалидной коляске мужчина пользовался самодельным пандусом, который украли.

После этого Владимир обратился к парламентарию с просьбой помочь в приобретении переносного телескопического пандуса — единственного способа выйти из дома. Сегодня Евгений Ковалев доставил столь необходимый предмет доступной среды.

.

- Хорошо, что существует такой проект, благодаря которому удается решать наши проблемы. Не в первый раз обращаюсь к Евгению Петровичу, он всегда отзывчив, за что ему большое спасибо, — поблагодарил Владимир Тяжелов.

Это не первая их встреча. Летом Владимир Тяжелов обращал внимание СМИ, что на участке дороги по улице Большая Затонская на участке от улицы Валовой до моста Саратов — Энгельс отсутствуют съезды с тротуаров. Тогда при содействии Евгения Ковалева удалось обустроить съезды с тротуаров для движения маломобильных групп населения.

- Для нас выйти на улицу — элементарное дело, мы даже не задумываемся об этом. Но, к сожалению, есть люди, для которых это является огромнейшей проблемой. Рад, что частично удалось решить проблему нашего друга, Владимира. Он сможет выходить из дома чаще для прогулок и решения своих насущных вопросов, — отметил Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU