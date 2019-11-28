2019-11-28T10:29:47+03:00
Общество

Евгений Ковалев помог инвалиду-колясочнику в приобретении переносного пандуса

Екатерина Семенова
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Сегодня в рамках реализации проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» координатор проекта, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев посетил инвалида-колясочника Владимира Тяжелова.

Владимир проживает на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В доме отсутствует лифт и нет технической возможности установить стационарный пандус. В связи с этим мужчина испытывает огромные трудности в том, чтобы выйти на улицу, в этом ему помогают родственники или неравнодушные люди. Ранее для выезда на улицу на инвалидной коляске мужчина пользовался самодельным пандусом, который украли.

После этого Владимир обратился к парламентарию с просьбой помочь в приобретении переносного телескопического пандуса — единственного способа выйти из дома. Сегодня Евгений Ковалев доставил столь необходимый предмет доступной среды.

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- Хорошо, что существует такой проект, благодаря которому удается решать наши проблемы. Не в первый раз обращаюсь к Евгению Петровичу, он всегда отзывчив, за что ему большое спасибо, — поблагодарил Владимир Тяжелов.

Это не первая их встреча. Летом Владимир Тяжелов обращал внимание СМИ, что на участке дороги по улице Большая Затонская на участке от улицы Валовой до моста СаратовЭнгельс отсутствуют съезды с тротуаров. Тогда при содействии Евгения Ковалева удалось обустроить съезды с тротуаров для движения маломобильных групп населения.

- Для нас выйти на улицу — элементарное дело, мы даже не задумываемся об этом. Но, к сожалению, есть люди, для которых это является огромнейшей проблемой. Рад, что частично удалось решить проблему нашего друга, Владимира. Он сможет выходить из дома чаще для прогулок и решения своих насущных вопросов, — отметил Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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