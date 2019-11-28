В Самойловском районе мужчина угнал у собутыльника мотоцикл не на ходу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-28T10:18:52+03:00

Его поймали в тот же день

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В Самойловском районе Саратовской области полиция вчера, 27 ноября, нашла украденный мотоцикл и его вора.

- Сообщение о преступлении от 38-летнего жителя поселка Краснознаменский поступило в 20:40. Мужчина пояснил, что его 45-летний собутыльник из села Святославка забрал со двора дома его мотоцикл «Урал», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стоит отметить, что двухколесный транспорт был без аккумулятора, не на ходу, без номеров и документов, на учете в ГИБДД также не состоит.

Правоохранители доставили в отдел злоумышленника, который ранее был судим за кражи и побои. Мотоцикл нашли в его дворе.

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU