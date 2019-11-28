Управляющая магазином в Саратове похитила 300 тыс. рублей
Преступление было раскрыто через два года
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Во Фрунзенском районе Саратова обокрали магазин на улице Хользунова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о хищении поступило 13 ноября 2017 года от начальника службы безопасности организации. А само преступление совершено в период с февраля по ноябрь 2017 года.
Сумма похищенного составила 300 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 27 ноября 2019 года была задержана подозреваемая — 30-летняя женщина, управляющая структурным подразделением этого магазина. Она призналась и рассказала, что деньги потратила.
ИСТОЧНИК KP.RU