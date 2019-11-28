2019-11-28T10:00:54+03:00
Происшествия

В Саратовской области будут судить зарезавшего жену пенсионера

Мужчина признал вину
Екатерина Семенова
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В Новоузенском районе Саратовской области будут судить 69-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что повлекло смерть потерпевшего.

Следствие считает, что утром 10 августа мужчина встретил супругу, которая вернулась домой, после ночевки вне дома. Пенсионер предъявил женщине претензии, что она пристрастилась к алкоголю и стала регулярно пропадать из дома.

Между супругами началась ссора. Мужчина схватил нож, которым до этом резал яблоки, и ударил жену в живот. После этого приехавшие медики госпитализировали потерпевшую, но 11 августа она скончалась.

Во время следствия пенсионер признал вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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