Министр здравоохранения Мазина объяснила, почему в районах Саратовской области не хватает врачей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-28T10:23:51+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина объяснила нехватку медиков в районах административно-территориальным делением региона и низкой плотностью населения практически в каждом третьем районе области. Об этом она заявила на заседании правительства региона.

Мазина заметила, что за минувший год удалось немного подправить ситуацию и количество врачей в районах увеличилось на 45 человек, среднего медицинского персонала — на 120 человек.

Для того, чтобы обеспечить врачу достаточную загрузку на селе, практикуется получение 2-3 дипломов одним специалистом, а также вахтовый метод работы — когда уходит в отпуск анестезиолог, его присылают на время из Саратова. Там, где живет более 250 человек, медики работают на постоянной основе, в остальных — по графику посещений.

ИСТОЧНИК KP.RU