В Юбилейном пять улиц до вечера остались без воды

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-28T09:52:57+03:00

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В Саратове сегодня, 28 ноября, отключили воду на нескольких улицах Волжского района.

- Ориентировочно до 18:00 водоснабжения не будет на Усть-Курдюмской, 1, 3, 3Б, 7, 7а, 7Б, 7г, 7д, Саловской, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, 14, Шевыревской, 2, 2а, 6, 6а, Державинской, 3, 5, 10 и Братьев Никитиных, 4, 4а, 8, 8д, 8/6, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключения связаны с авариями на городском водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU