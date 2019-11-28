Мэр Саратова анонсировал собрание с жителями Ленинского района из-за закрытия Трофимовского моста

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-28T09:48:03+03:00

Также он поручил главе района создать в Instagram страницу о реконструкции путепровода

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Мэр Саратова Михаил Исаев вчера, 27 ноября, проинспектировал ремонт Трофимовского моста.

- В совещании приняли участие зампред комитета дорожного хозяйства администрации Сергей Кузнецов, глава Ленинского района Лада Мокроусова, директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин и представитель подрядчика, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Бровкин доложил Исаеву, что с момента закрытия Трофимовского моста поступило 12 жалоб на увеличение интервала движения автобусов №6. После этого по данной ситуации с перевозчиками провели беседы.

- Прошу провести в середине декабря собрание с жителями Ленинского района, на котором присутствовали бы подрядчики, выполняющие работы на путепроводе. Для того, чтобы жители лично смогли выразить свои пожелания, замечания и предложения по поводу проводимых работ, — сказал глава Саратова и поручил главе района создать в Instagram страницу о реконструкции путепровода.

Напомним, работы на Трофимовском мосту идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году строители построят новый четырехполосный путепровод, который прослужит не менее 100 лет, ведь этот эксплуатируется около 50 и сейчас стал опасен для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU