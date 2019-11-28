Студентка попалась на краже в саратовском торговом центре

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-28T09:55:17+03:00

После этого за 3 тыс. рублей девушка обзавелась уголовным делом

Изменить размер текста: A A

Представители магазина, расположенного в ТЦ «Тау Галерея», обратились в полицию Ленинского района с заявлением о пропаже товара на 3,5 тыс. рублей. Кража была совершена вечером 23 ноября.

В ходе розыска нашли подозреваемую — ею оказалась 19-летняя студентка второго курса одного из вузов Саратова.

Похищенное у нее изъяли, на девушку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU