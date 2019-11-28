Саратовские заключенные перечислили деньги тяжелобольным детям

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-28T09:54:20+03:00

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Саратовские заключенные стали благотворителями.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, осужденные, отбывающие срок в колонии №13 Энгельса, перечисли часть зарплаты в Благотворительный фонд Константина Хабенского.

Таким образом заключенные решили поддержать детей с онкологическими заболеваниями и их родителей после просмотра новостного сюжета по телевидению. Несколько человек, которые трудятся в местной котельной, обратились к руководству колонии с просьбой сообщить реквизиты фонда и перечислить часть их зарплаты.

- Конечно, мы понимаем, что сумма, которую мы перечислили, достаточно скромная, но мы искренне хотели помочь детям и их родителям справиться с болезнью, — рассказал один из осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU