После прокурорской проверки Минздрав Саратовской области закупил лекарства инвалиду

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-28T09:18:55+03:00

Мужчина состоит на учете с ишемической болезнью сердца

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению 56-летнего жителя села Багаевка, которого не обеспечивали лекарствами.

- Мужчина является инвалидом третьей группы и состоит на диспансерном учете у терапевта с ишемической болезнью сердца. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Пензы ему рекомендовали принимать МНН-Периндоприл, МНН-Изосорбид динитрат и МНН-Омепразол, которые по госпрограмме выдают бесплатно, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Однако препараты гражданину выдавали только до июня 2019 года, а после перестали выписывать, так как они закончились на складе.

Прокуратура внесла министру здравоохранения Саратовской области представление. После этого министерство провело закупку медпрепаратов и сельчанина обеспечили лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU