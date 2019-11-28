После прокурорской проверки Минздрав Саратовской области закупил лекарства инвалиду
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению 56-летнего жителя села Багаевка, которого не обеспечивали лекарствами.
- Мужчина является инвалидом третьей группы и состоит на диспансерном учете у терапевта с ишемической болезнью сердца. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Пензы ему рекомендовали принимать МНН-Периндоприл, МНН-Изосорбид динитрат и МНН-Омепразол, которые по госпрограмме выдают бесплатно, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Однако препараты гражданину выдавали только до июня 2019 года, а после перестали выписывать, так как они закончились на складе.
Прокуратура внесла министру здравоохранения Саратовской области представление. После этого министерство провело закупку медпрепаратов и сельчанина обеспечили лекарствами.
ИСТОЧНИК KP.RU