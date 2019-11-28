В Саратове мужчина кулаками забил до смерти бывшего мужа своей приятельницы
В Ленинском районе Саратова местный житель забил человека кулаками.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 23 июля в доме на улице Тархова.
44-летний пьяный мужчина пришел к бывшей жене в попытке примириться. Однако женщина ему отказала. Стерпеть такого он не смог и схватился за нож.
Женщина позвала на помощь приятеля. 46-летний мужчина пришел и попытался урезонить дебошира. Во время ссоры новый знакомый женщины несколько раз ударил оппонента кулаком в живот, а потом выгнал из квартиры. Через некоторое время женщина попросила его проверить, как чувствует себя избитый. Оказалось, что он лежит на лестничном пролете мертвый. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма живота.
Свою вину 46-летний мужчина признал. Его отправили в колонию на девять лет. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU