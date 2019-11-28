Саратовская область погасила госдолг на 1,25 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-28T09:08:55+03:00

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Министерство финансов Саратовской области вчера, 27 ноября, погасило госдолг региона на 1,25 млрд рублей. - Источником для погашения послужили собственные доходы областного бюджета, — сообщили «КП-Саратов» в Минфине области.

Теперь госдолг региона составляет 46,54 млрд рублей, из них 16,77 млрд рублей — банковские кредиты, 24,77 — бюджетные и 5 млрд — государственные ценные бумаги.

Экономия расходов на обслуживание госдолга оценивается в 7,8 млн рублей в месяц.

Напомним, 26 ноября, область сделала очередной перевод, погасив госдолг на 165 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU