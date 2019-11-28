В Пугачевском районе полиция открыла стрельбу по тонированной «девятке»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-28T08:45:04+03:00

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В селе Ивантеевка Пугачевского района полицейские открыли стрельбу по автомобилю.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, нарушитель на тонированной «девятке» отказался остановиться по требованию патруля и попытался скрыться.

После погони по дороге, когда машина виляла и лавировала между фурами, было принято решение открыть огонь. Полицейские дважды выстрелили в воздух и три раза по задним колесам ВАЗа.

Нарушитель съехал в поля и не остановился, пока колеса окончательно не спустили. Потом попытался сбежать, но был задержан.

Оказалось, что водителю 18 лет, прав у него нет, а машина принадлежит его матери.

Составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU