В Пугачевском районе полиция открыла стрельбу по тонированной «девятке»
В Пугачевском районе полиция открыла стрельбу по тонированной машине.
В селе Ивантеевка Пугачевского района полицейские открыли стрельбу по автомобилю.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, нарушитель на тонированной «девятке» отказался остановиться по требованию патруля и попытался скрыться.
После погони по дороге, когда машина виляла и лавировала между фурами, было принято решение открыть огонь. Полицейские дважды выстрелили в воздух и три раза по задним колесам ВАЗа.
Нарушитель съехал в поля и не остановился, пока колеса окончательно не спустили. Потом попытался сбежать, но был задержан.
Оказалось, что водителю 18 лет, прав у него нет, а машина принадлежит его матери.
Составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU