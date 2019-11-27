В пруду под Саратовом утонул рыбак
Его снасти нашли в полынье
Изменить размер текста:
В Саратовском районе из пруда подняли тело рыбака.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в селе Боковка.
Известно, что 37-летний мужчина утром отправился на рыбалку и не вернулся. В полынье местные жители нашли снасти и вызвали спасателей.
Водолазы поисково-спасательного отряда «Затон» обследовали водоем и подняли из воды труп. Он был передан оперативникам.
На месте работают полиция, следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU