В пруду под Саратовом утонул рыбак

СЕГОДНЯ 19:11 2019-11-27T19:11:36+03:00

Его снасти нашли в полынье

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В Саратовском районе из пруда подняли тело рыбака.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в селе Боковка.

Известно, что 37-летний мужчина утром отправился на рыбалку и не вернулся. В полынье местные жители нашли снасти и вызвали спасателей.

Водолазы поисково-спасательного отряда «Затон» обследовали водоем и подняли из воды труп. Он был передан оперативникам.

На месте работают полиция, следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU