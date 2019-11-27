2019-11-27T15:56:10+03:00
Общество

Лжегазовики в Саратове «вымогают» у горожан деньги за новые плиты

По словам автора поста в соцсети, выписывают квитанции с 50% скидкой на новую плиту за 25 тыс. рублей и просят оплату на месте
Ольга Симонова
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По домам в Саратове ходят лжегазовики и проверяют оборудование под предлогом продаж газовых плит.

- Сегодня с утра на Степана Разина, 15 ходили люди по дому, звонили в квартиры, представлялись какой-то «техобслугой», проверяли газовое оборудование, сказали у вас утечка газа, срочно нужно менять плиту (плита новая, трех лет не прошло), выписывают квитанции с 50% скидкой на новую плиту за 25 тыс. рублей, просят оплату на месте, ну или хотя бы задаток, если нет всей суммы сразу, — написал анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Горожанин попросил предупредить своих родственников о незваных гостях, ведь они выбирают для своего прихода рабочее время, когда дома одни пенсионеры.

Комментаторы поста попросили в следующий раз присылать фото этих людей, чтобы знать их в лицо, а другие отметили, что незнакомцам не стоит открывать дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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