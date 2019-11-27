2019-11-27T16:33:10+03:00
Происшествия

В Саратове воры вынесли из многоэтажки металлическую дверь

Мужчина, у которого украли дверь от квартиры, узнал похитителей на предоставленной записи
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В Саратове, на улице Лунная из дома №27а, у местного жителя украли металлическую входную дверь.

Благодаря тому, что дом оборудован по программе «Безопасный дом» дополнительными камерами в подъезде, удалось восстановить последовательность событий. Двое мужчин вышли из тамбура и направились к двери, которая стояла прислоненной к стене в подъезде. В два приема они вынесли дверь и дверную коробку вниз по лестнице.

Владелец двери Владимир, когда обнаружил пропажу, обратился к диспетчерам программы «Безопасный дом» и получил мини-фильм с двумя сильными, но не слишком сообразительными похитителями в главных ролях.

Украли дверь.

На этой видеозаписи владелец двери увидел и узнал, кто именно украл дверь.

Благодарим за предоставленное видео систему «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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