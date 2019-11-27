В Саратове воры вынесли из многоэтажки металлическую дверь
В Саратове, на улице Лунная из дома №27а, у местного жителя украли металлическую входную дверь.
Благодаря тому, что дом оборудован по программе «Безопасный дом» дополнительными камерами в подъезде, удалось восстановить последовательность событий. Двое мужчин вышли из тамбура и направились к двери, которая стояла прислоненной к стене в подъезде. В два приема они вынесли дверь и дверную коробку вниз по лестнице.
Владелец двери Владимир, когда обнаружил пропажу, обратился к диспетчерам программы «Безопасный дом» и получил мини-фильм с двумя сильными, но не слишком сообразительными похитителями в главных ролях.
Украли дверь.
На этой видеозаписи владелец двери увидел и узнал, кто именно украл дверь.
Благодарим за предоставленное видео систему «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU